"اتصال وتوضيح" ينهيان أزمة مدحت شلبي مع "النقاد الرياضيين".. و"خلف الله": ننتظر حلقة اليوم



كتب- مينا غالى:

عاد الإعلامي مدحت شلبي، مجددًا من الإيقاف، لتقديم برنامجه مساء الأنوار مساء أمس، إلا أنه أثار أزمة جديدة مع رابطة النقاد الرياضيين، الأمر الذي تسبب في غضب الرابطة وردّت من خلال بيان هاجمت فيه "شلبي".

وأكد مدحت شلبي، بالأمس أن كلامه السابق لم يكن يقصد به أى إساءة إلى جمهور الأهلى، إلا أن بعض النقاد الرياضيين الآخرين هم من طالبوا بإيقافه مجددا ومنعه من الظهور.

وأثار ما قاله مدحت شلبي غضب رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، والتي أصدرت بيانًا مساء أمس قالت فيه: "يعرب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين عن أسفه الشديد من تلك الحالة المؤسفة، التي وصل إليها مقدم البرامج مدحت شلبي، والتى نرجو معها من المسؤولين بإعلام المصريين، وقنوات أون تايم سبورتس، مراجعة ظهوره على قنواتكم الموقرة، خاصة بعد عدم انضباط كلامه، وهجومه غير اللائق على النقاد والإعلاميين والعاملين بالمواقع الرياضية، دون أي سبب أو مبرر واضح، وهو أمر يثير الاندهاش والحيرة معا."

وأضاف البيان: "لم يعتبر مقدم البرامج مدحت شلبي بقراركم السابق بإيقافه لخروجه عن النص دون مبرر في حق جمهور الأهلي، وللأسف يبدو أنه يفقد تركيزه على الهواء (ربما لعامل السن)، ما يتطلب منكم مراجعة الأمر، وهو ما نأمله كذلك من نقيب الإعلاميين."

وتابعت: "لقد تعامل المكتب التنفيذي للرابطة، مع الأمر بشكل عقلاني، لذلك توجهنا برسالتنا للمسؤولين عن ظهوره، كبداية، مع التأكيد على التمسك الكامل بالحفاظ على جميع الحقوق الأدبية للنقاد الرياضيين، إذا لم نجد القرار المناسب من قبل المسؤولين."

وكشفت مصادر مقربة من الإعلامي مدحت شلبي لمصراوي، أن "شلبي" تواصل مع رابطة النقاد الرياضيين وشرح لهم أنه لم يقصد الإساءة إليهم، ووعدهم بأنه سيوضح الأمر في حلقة اليوم، ويبدي احترامه لجموع النقاد الرياضيين أعضاء الرابطة.

بدوره، قال حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين لمصراوي: "مدحت شلبي تحدث معنا عقب البيان الذي قمنا بإصداره، وأبدى عدم سوء النية، وقال إنه لم يقصد النقاد المعتمدين بالنقابة لكن غير الأعضاء الذين يحضون على التعصب، وأكد احترامه للنقاد الرياضيين وعلى علاقته الطيبة بهم، وأرسل لنا بيانا يؤكد ذلك".

وأضاف خلف الله: "مازلنا نبحث الأمر مع المكتب التنفيذي، ووضعنا الموقف كله أمام المكتب التنفيذي وننتظر ما سيقوله الإعلامي مدحت شلبي في حلقته اليوم بشأن ما وعدنا به، وما دامت الأجواء كذلك، فنحن لا نريد أن نصطدم بأحد ولا أن نضع أنفسنا في موقف كهذا، وطوال فترة تواجدنا لم نسئ لأحد، بالتالي نرفض أي إساءة تصدر بحقنا".

وعن تقديم شكوى رسمية من الرابطة ضد "شلبي"، قال: "الوقت كان متأخرًا أمس، ووفقا لما حدث تباحثنا الموقف كمكتب تنفيذي واتخذنا قرارا بإصدار بيان، وعقب صدوره، اتصل بنا مدحت شلبي أكثر من مرة وبالتالي لم نتخذ أي تحرك رسمي حتى الآن"، مضيفًا: "مدحت شلبي إعلامي كبير ولا نرغب في الدخول في مهاترات أو مشاكل، وننتظر إعلانه ما ذكره لنا على الهواء في حلقة اليوم لإنهاء الأزمة".