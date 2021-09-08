إحباط محاولة تهريب حقن "خشونة المفاصل" مع راكب بمطار شرم الشيخ

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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة لتهريب عدد من الحقن الخاصة بـ "خشونة المفاصل"، أخفاها راكب أردني الجنسية داخل حقائبه، فور وصوله من الإمارات وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهظ

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة شركة fly Dubai، والقادمة من دبي، اشتبه احمد موسى مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أردني الجنسية قادم من دبي، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد الخولي مأمور الفحص، ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل إحدى الحقائب.

وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم التفتيش، قام بتكليف عمرو مبروك وأحمد شبل مأموري الجمرك بتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، وتبين وجود 98 حقنة خاصة لعلاج خشونة المفاصل مخبأة بقاع سحري بالحقيبة.

وقرر محمد عبدالنبى مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على يوسف وصفي يوسف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.