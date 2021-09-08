حدث في 8 ساعات| مد فترة حجز وحدات سكن "لكل المصريين 2" واعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها قرار الرئيس السيسي، بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و الحكومة توافق على إصدار لائحة قانون التأمينات والمعاشات، وظهور نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني.
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