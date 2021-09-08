مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء السودانيين
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن العقيد غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ختام رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء السودانيين.
وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصرية وذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .
تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية مصر تجاه السودان الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.
جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها.
الخبر التالى:حدث في 8 ساعات| مد فترة حجز وحدات سكن "لكل المصريين 2" واعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان