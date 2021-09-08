مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء ‏السودانيين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن العقيد غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ختام رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء ‏السودانيين.

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق ‏القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بأطنان من ‏المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية ‏والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان ‏وجمعية الهلال الأحمر المصرية وذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم ‏تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات .‏

تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية مصر تجاه ‏السودان الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد ‏الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن ‏والأزمات التي يتعرضون لها.