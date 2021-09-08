انتهاء فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية وسط تفوق الفرق المصرية

ابنة الأسمرات.. محافظ القاهرة يكرم الحاصلة على المركز الأول ببطولة

كتب - محمد سامي"

أاختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021، بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة والتى استمرت لعدة أيام على أراضى الدول المنظمة، وبمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية فى المنافسات بدولتى روسيا الإتحادية والصين الشعبية .

وحققت الفرق المصرية مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المصرى المشارك فى مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على المركز الثالث فى الترتيب العام والميدالية البرونزية، كما حصد الفريق المصرى جوائز أفضل مدرب وأفضل رامى رشاش وأفضل إصابات للأهداف فى المسابقة حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصينى بالفريق المصرى، موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة مما كان له أبلغ الأثر فى ظهور الفريق المصرى بالمستوى المشرف .

وحقق الفريق المصرى المشارك بمسابقة رالى المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية المشاركة بمسابقتى المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة

فى المنافسات وسط إشادة دولية بمدى الإنضباط والإستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة .

حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة وأعداد غفيرة من الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بدولتى روسيا والصين .