ابنة الأسمرات.. محافظ القاهرة يكرم الحاصلة على المركز الأول ببطولة العرب في الكيك بوكسينج

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللاعبة إسراء سليمان حسين ابنة حي الأسمرات لحصولها على المركز الأول ضمن منتخب مصر الفائز ببطولة العرب في لعبة الكيك بوكسينج وزن 48 ك التي أقيمت بالعراق وشارك فيها 11 دولة عربية.

وأشاد محافظ القاهرة بمهارة اللاعبة كما أثنى على قيامها بنقل خبراتها بتدريب الناشئين بالأسمرات لإخراج أبطال جديدة من الحي.

وأكد محافظ القاهرة أن نموذج الأسر في الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له وأدرك بوعيه الاهتمام الذى توليه الدولة لهم فكان عطائهم كبيرًا ومتميزًا.