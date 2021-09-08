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الحكومة تصدر قرارا بشأن الفنادق العائمة ببحيرة ناصر

04:36 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الحكومة تصدر قرارا بشأن الفنادق العائمة ببحيرة ناصر

مجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

وافق مجلس الوزراء على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 أبريل 2022، نظرا لتداعيات أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على قطاع السياحة، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية المعمول بها فى الهيئة العامة للنقل النهرى للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الفنادق العائمة.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

مجلس الوزراء الفنادق العائمة بحيرة ناصر فيروس كورونا

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