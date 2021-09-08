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الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة أعياد أكتوبر

04:27 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة أعياد أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021 جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة عدد من الملفات .

كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مناسبة أعياد أكتوبر القوات المسلحة قانون حقوق المسنين

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