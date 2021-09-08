قرار جمهوري بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2121 بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.

كما شمل القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، تعيين أربعة وكلاء لهيئة قضايا الدولة، و98 مستشارا بالهيئة.