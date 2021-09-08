قرار جمهوري بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة
03:35 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2121 بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.
كما شمل القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، تعيين أربعة وكلاء لهيئة قضايا الدولة، و98 مستشارا بالهيئة.
الخبر التالى:أسقف المعادي: تسلمنا قرارًا حكوميًّا ببناء سور كنيسة العذراء.. وهذه المناطق تضررت من الفيضان
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان