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قرار جمهوري بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة

03:35 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
قرار جمهوري بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2121 بتعيين 104 نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.

كما شمل القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، تعيين أربعة وكلاء لهيئة قضايا الدولة، و98 مستشارا بالهيئة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة قضايا الدولة السيسي الرئيس السيسي

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