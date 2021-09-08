رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب- مصراوي:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، خاصة في ظل دخولنا الموجة الرابعة، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير، ولا سيما في المباني الحكومية، وكذا المطارات، وغيرها.

كما أكد الدكتور مدبولي أنه يتابع، بصفة يومية، موقف تلقي العاملين في قطاع التعليم للقاح المضاد للفيروس، وكذلك موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.