"جمارك السويس": 4.4 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم خلال أغسطس

كتب- محمد عبيد:

قالت الإدارة المركزية لجمارك السويس، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أفرجت عن مشمول 8 آلاف و426 شهادة جمركية خلال شهر أغسطس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة؛ منها: "الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، وغيرها".

وذكر تقرير تابع لمصلحة الجمارك أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد، بلغت مليارًا و١٩٦ مليونًا و٩٦٧ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٨٠٩ ملايين و٧٤٧ ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٣٧٧ مليونًا و٨٧٦ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بتصدير مشمول 3200 بيان جمركي، بقيمة بلغت 7 مليارات و528 مليونًا و341 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة؛ منها: "الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن".

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 6 ملايين و289 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 6 ملايين و289 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 12 مليونًا و524 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، والمحصلة بجمارك السويس، بلغت ٤ مليارات و408 ملايين و٧٠٩ آلاف جنيه.