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الرئيس السيسى يتسلم رسالة من أمير الكويت ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن المصرى

01:33 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الرئيس السيسى يتسلم رسالة من أمير الكويت ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن المصرى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتى بالقاهرة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحوري، الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولي.

من جانبه طلب الرئيس نقل تحياته لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشددا فى هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فى ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والاقليمية خاصة التطورات فى كل من سوريا ولبنان واليمن وافغانستان .

وأكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيداً بالدور الهام الذى تقوم به دولة الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربى المشترك.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أمير الكويت أمن الخليج الأمن المصرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

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