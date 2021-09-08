الرئيس يوجه بعلاج طفله مصابة في حادث سيارة

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر ١٤ عامًا، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.