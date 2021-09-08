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الرئيس يوجه بعلاج طفله مصابة في حادث سيارة

12:26 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الرئيس يوجه بعلاج طفله مصابة في حادث سيارة

الرئيس-عبدالفتاح-السيسى

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر ١٤ عامًا، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي لاج طفله مصابة ادث سيارة

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