تفاصيل لقاء رئيس "النواب" سكرتيرَ عام الاتحاد البرلماني الدولي

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مارتن شنجونج السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار نشاطه المُكثف على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.

وأشار جبالي إلى الدور التاريخي لمجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، منذ ما يقارب مئة عام، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على مواصلة الانخراط المُكثف في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، في ضوء دور الأخير كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية.

وأكد رئيس "النواب" سعي مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الاتحاد البرلماني الدولي؛ خصوصًا في مجال دعم وبناء القدرات البرلمانية.

وأشاد مارتن شنجونج، السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي، بدور البرلمان المصري تاريخيًّا داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات الراسخة والمُمتدة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.​