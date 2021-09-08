الجزار: إنشاء جهازَين لتنمية القطاعَين الثاني والثالث بالساحل الشمالي.. وتعديل مسمى "حماية أملاك الهيئة"

كتب- مصراوي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو 120 حتى الكيلو ۲۲۲ طريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي.

وأصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُسمى (جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي) من الكيلو ۲۲۲ حتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح.

وأصدر الجزار قرارًا بتعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة، ليصبح بمسمى (جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، من الكيلو 34 حتى الكيلو 94 طريق إسكندرية- مطروح الصحراوي.

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