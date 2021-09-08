الإسكان: تولي المهندس أمين أحمد القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولى المهندس أمين زينهم أمين أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية المدينة​