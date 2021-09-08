اندلاع حريق في ١٢ محلا لبيع الأخشاب بعزبة الورد.. والمحافظة تتحرك

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كتب- محمد نصار:​

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) في الرابعة فجر اليوم.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد (١٢) محلا لبيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية.

وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد ٢٥ سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.