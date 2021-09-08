بعد "اللايف كوتش" و"أحمد صالح".. بالفيديو أبرز انسحابات ضيوف البرامج على الهواء

كتب - مينا غالي:

تكررت أزمة انسحاب ضيوف البرامج على الهواء وكان آخرها انسحاب هدى سالم كاتبة ولايف كوتش على الهواء أثناء لقاء مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في ضيافة الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد.

دار نقاش ساخن بين هدى سالم - لايف كوتش - والدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية حول مفهوم ولقب لايف كوتش وكيف يتم منحه وهل يمكن أن يكون بديلا للطبيب النفسي حيث تمسك هندي بالحصول على إجابة حول دراسة وكيفية الحصول على لقب لايف كوتش ومخاطر انتشار هذا اللقب.

وتوجه منذ بداية الدكتور وليد هندي بسؤال للكاتبة هدى سالم "من منحك لقب لايف كوتش؟"، وردت أن الموهبة كلمة السر وأنها لم تحصل على مجموع يمكنها من دخول كلية الطب ولكنها تمتلك الموهبة وقامت بالحصول على الكورسات مشيرة إلى أن البعض يستغل اللقب وينصب على المواطنين.

وهاجم هندي الكاتبة هدى سالم مؤكدا أنها كتبت على صفحتها عن علاج المراهقين بالأحضان مشيرا إلى أن الحضن ممنوع للمراهقين فالحضن مطلوب حتى البلوغ ولكن يجب عدم اللجوء إليه بعد البلوغ.

وقالت هدى سالم إنها لن تستطيع إكمال الحلقة وأنها يأتي إليها علية القوم ومهندسين ودكاترة ولا يجب التقليل منها لتغادر الحلقة رغم مناشدات الإعلامي أحمد مجدي بالاستمرار والرد بطريقة علمية على الدكتور وليد هندي وأن تذكر مقوماتها العلمية ولكن دون جدوى.

وينشر مصراوي أبرز وقائع انسحابات الضيوف على الهواء في التقرير التالي:

1- انسحب الكابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق مؤخرًا خلال حلقته مع مي حلمي على قناة الحدث اليوم بعد إصرارها على توجيه أسئلة استفزازية له- بحسب وصفه- ووقوع مشادة بينهما على الهواء، ما اضطره إلى مغادرة الهواء وتبعه ذلك بقرار من إدارة القناة بإيقاف مي حلمي وبرنامجها.





2- في 28 أبريل 2021، انسحب المطرب الشعبي، سعد الصغير، على الهواء خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج العرافة المذاع على شاشة المحور، ورفض "الصغير" عرض أحد الفيديوهات خلال البرنامج، قائلًا: "ده فيه خراب.. كله كوم والفيديو ده كوم.. هتخربوا مستقبلي".

وانفعل "الصغير"، قائلًا لبسمة وهبة: "حرام عليكي أنا عندي عيال.. أنا ماشي ومش عاوز حاجة.. ده خراب بيوت".

3- في يونيو الماضي، انسحب المحامي عصام عجاج على الهواء خلال حلقة ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع بسمة وهبة، بسبب مشادة على الهواء حول "قانون الأسرة"، حيث قال: "قانون الأسرة قانون زفت"، ورفضت الإعلامية بسمة وهبة، تصريحه قائلة: "أتحفظ على هذه الكلمات.. إحنا في حلقة مش خناقة"، وعقب ذلك نشبت مشادة بينه وبين الدكتورة إيمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، قبل تدخل بسمة وهبة، لتقول له :" وطي نبرة صوتك انت مش في حوار مش خناقة"، كما رفضت استكمال حلقتها معه على الهواء، معقبة:" مش هكمل الحلقة بأسلوبك المرفوض ده".





4- في 8 مارس 2017، انسحب شحاتة المقدس نقيب الزبالين من برنامج "صالة التحرير" تقديم عزة مصطفى بعد مواجهته بموضوع أكشاك القمامة، حيث اعترض على اتهامهم بالتقصير.





5- في 9 أغسطس 2015، قام الإعلامي أحمد موسى بطرد ضيفه الشيخ عماد رفعت على الهواء بعد مشادة حول موضوع "الربا" و"الاقتصاد الإسلامي"، بعدما اتهمه موسى بأنه يتعمد الخروج عن موضوع البرنامج ومقاطعة إدارته للحلقة.





6- في 23 أبريل 2015، انسحب الإعلامى مدحت شلبى على الهواء وذلك بعد رفضه الإجابة على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "الضربة القاضية" على قناة ten، على الرغم من قوله في البداية إنه لن ينسحب على الهواء تماما ولكن عندمأ قرأ السؤال تراجع وفضل الانسحاب.

وأضاف "شلبي" قبل انسحابه، أنه سعيد بجميع الأسئلة التي وجهت له، وسعيد بالنقد، حيث إنه إذا لم نتقبل النقد لن نتقدم، على حد قوله.





7- في 30 يوليو 2021، انسحب الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، علي الهواء، خلال لقائه بقناة "العربية"، وذلك احتجاجا واعتراضا على أسئلة تتعلق بعلاقته بجماعة الإخوان.

8- في 10 مايو 2014، انسحب عمر هريدى عضو الحزب الوطنى المنحل على الهواء ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، بعد مشادة خلال الحوار الذى جمعه بالبرلمانيين السابقين البدرى فرغلى وحمدى الفخرانى، قائلاً: "من الواضح أن أسرة البرنامج تهدف إلى وضعى فى موقف محرج من حيث إننى أحد الفاسدين بالحزب الوطنى وأنا أكبر من هذا ومضطر للانسحاب".





9- في 23 نوفمبر 2014، انسحب الشيخ محمود شعبان، الشهير بعبارة "هاتولي راجل" من برنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم ".

واعتبر شعبان، أن الضيوف يوجهون اليه سبابًا، وأن الابراشى أتى به لتوجيه الاهانات له وهو ما دعاه لمغادرة الاستديو قبل انتهاء الحلقة.





10- في 12 مارس 2016، وقعت مشادة بين النائب اللواء بدوي عبداللطيف، عضو مجلس النواب، وبين الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بسبب الجدل حول مطالبة الأول باستبدال التجنيد الأجباري بغرامة مالية للقادرين.

واتهم عبداللطيف في حواره لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم"، الإعلام بصناعة المشاكل، مطالبا وسائل الإعلام بحل مشاكل مصر وحل مشكلة البطالة.

وأضاف عضو مجلس النواب :"أنا قايم ماشي، ويجب أن نعمل لمصلحة مصر، محدش قال استبدال التجنيد، أنا لي رأي وأنتم لكم رأيكم، نحن نريد أن نسمو بمصر ونرتفع وحل مشاكل مصر، احنا جايين هنا عشان نحل مشكلة مش لنصعبها، لن اعتذر لأني لم أخطئ، السلام عليكم، احنا جايين نفيد الناس ولا نصعد مشاكل".