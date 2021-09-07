الجيزة: ضبط ٩ مركبات "توك توك" لإعاقة حركة المارة

سعفان يتابع مع نائب نظيره السعودي أحوال العمالة المصرية وتسهيل عودة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي جنوب المحافظة، تابع التزام الباعة الجائلين لسوق الثلاثاء بالمنيب بالتواجد بالمكان الخاص بهم بقطعة الأرض الفضاء وعدم إشغال الطريق.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدي للإشغالات وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق.

وقامت إدارة الإشغالات بضبط والتحفظ عدد ٩ مركبات توك توك لسير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المارة وذلك بمتابعة السيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.