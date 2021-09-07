Masrawy logo white

الأسبوع المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة "نبي الرحمة" بمناسبة المولد النبوي

05:59 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
الأسبوع المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة "نبي الرحمة" بمناسبة المولد النبوي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة ( نبي الرحمة) خلال الأسبوع المقبل بفعاليات واسعة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وصرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بأن المبادرة تستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف.

وأوضح أن المبادرة سوف تشمل العديد من الفعاليات، منها: تلاوات قرآنية، وابتهالات دينية، ومسابقات ثقافية.

نبي الرحمة وزارة الأوقاف عبدالله حسن المولد النبوي

الخبر التالى:

غدًا.. رئيس "النواب" يهدي نسخة من قناع توت عنخ أمون الذهبي إلى مقر الأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • رسمياً.. خفض الحدود الدنيا بالجامعات الخاصة والأهلية (أقل طب بـ80% وهندسة 63%)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا