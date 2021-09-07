الأسبوع المقبل.. الأوقاف تطلق مبادرة "نبي الرحمة" بمناسبة المولد النبوي

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة ( نبي الرحمة) خلال الأسبوع المقبل بفعاليات واسعة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وصرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بأن المبادرة تستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف.

وأوضح أن المبادرة سوف تشمل العديد من الفعاليات، منها: تلاوات قرآنية، وابتهالات دينية، ومسابقات ثقافية.