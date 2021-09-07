بسبب الإنجازات والمشروعات القومية.. "سياحة النواب" تشيد بالحملة الدعائية للترويج السياحي بالمحافظات



كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن بدء الحملة الدعائية للترويج السياحي لمحافظات الجمهورية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الخاصة بالوزارة، "مهمة للغاية"، في ضوء حجم الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت علي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق من إنجازات وتطوير البنية التحتية والطرق والكباري العالمية كان له أكبر الأثر الإيجابي على انتعاش قطاع السياحة.

وأضافت رئيس "سياحة النواب" أن الحملة الدعائية سوف يكون لها مردود إيجابي قوي في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، إلى جانب أنها تروج عالميًّا لكنوز مصر ومقاصدها السياحية والأثرية التاريخية، وإظهار جمال وعراقة الـ27 محافظة والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها كل محافظة، وبما تذخر به من سحر الطبيعة، والتي تأتي بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.



وقالت النائبة إن هذه الحملة ستسهم بشكل كبير في مزيد من تدفق السياحة الوافدة لعدد من الدول إلى مصر، إلى جانب أنها تستهدف عددًا كبيرًا من المهتمين بالسياحة والسفر في جميع دول العالم من خلال الفيديوهات الترويجية التي يتم بثها ونشرها عن المعالم الأثرية والسياحية والصورة الجمالية لكل محافظة، مضيفةً أنها سوف تحقق نجاحها نظراً لما تتمتع به مصر من مقاصد سياحية عالمية لا مثيل لها؛ خصوصًا أن إطلاق الحملة بعدد من اللغات المختلفة، قرابة الـ14 لغة، خطوة جيدة تُسهم بشكل كبير في جذب أنظار العالم إلى جمال مصر وإبراز مكانتها المتميزة ومعالمها السياحية والأثرية.



جدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية حددت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل" ليكون شعار الاحتفال لهذا العام.