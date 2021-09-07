رئيس النواب: أمن الخليج خط أحمر ونرفض المساس بحرية الملاحة في الخليج

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، صقر غباشي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الإماراتية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الإتحادي الاماراتي في المحافل البرلمانية الدولية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعكس دورهما المُهم إقليميا وعالميا.

على الصعيد الإقليمي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر، مشددا على أهمية استمرارية التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مُشدداً على رفض مصر لمحاولات المساس بحرية الملاحة في الخليج، وكذا رفض مصر التدخلات الإقليمية في الشئون العربية.

من جانبه، أشاد صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مصر والإمارات على كافة الأصعدة، لاسيما على الصعيد البرلماني، مُشيداً بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية.