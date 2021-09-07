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رئيس مجلس النواب: تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية

04:12 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس النواب: تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، حول موضوع المساواة بين الجنسين، في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال جبالي، إن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما تطرق إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.

هذا المحتوى من

تمكين المرأة مجلس النواب فيينا رؤساء البرلمانات حنفي جبالي

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