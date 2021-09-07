وزير الطيران يتفقد برج مراقبة مطار القاهرة ويشيد بأداء المراقبين الجويين

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة الحركة الجوية وسير العمل من داخل البرج، وتتبع حركة دخول وخروج الطائرات من وإلى المجال الجوى المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والملاح إهاب محى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

واطلع وزير الطيران خلال الزيارة على إلاجراءات المتبعة لانتظام حركة الملاحة الجوية، وانظمة ومعدات المراقبة المتقدمة، والتي تحرص وزارة الطيران المدني على تحديثها وتطوير أجهزتها الملاحية.

وأشار منار الي أن المراقب الجوى المصرى أحد أهم العناصر الرئيسية والهامة، داخل منظومة الطيران المدني، مشيداً بدور المراقبين الجويين داخل تلك المنظومة، والذين يتمتعون بكفاءة عالية ويقدمون صورة مشرفة لمنظومة الطيران المدني المصري أمام العالم، وأضاف منار أن الوزارة تحرص دائما على استمرار عمليات التدريب والتطوير للمراقب الجوى. بالاضافة إلى التحديث المستمر لمنظومة الملاحة الجوية وأجهزة الرادارات.

ووجه وزير الطيران المدني الشكر والتقدير لجميع المراقبين الجويين، والعاملين داخل الشركة الوطنية لخدمات الملاحه الجوية من مختلف التخصصات على جهودهم المبذولة ومواصلتهم العمل ليلا ونهارا من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران داخل المجال الجوى المصري.