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مراقبة الأجرام السماوية الخافتة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها مصر اليوم

02:50 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
مراقبة الأجرام السماوية الخافتة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها مصر اليوم

ظاهرة فلكية تشهدها مصر اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في القمر الجديد (محاق سبتمبر)، ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم -(اختفاء القمر)- حيث أن القمر يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريباً وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر سبتمبر الحالي، 8 ظواهر فلكية، بدأ أولها اليوم 4 سبتمبر، باقتران هلال القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) الموجود في برج السرطان، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 سبتمبر بظاهرة الاعتدال الخريفي.

الأجرام السماوية الظواهر الفلكية أبحاث الفضاء

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