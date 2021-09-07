رئيس "النواب" يستعرض جهود تمكين المرأة المصرية أمام المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسَين، في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.



وأكد جبالي، في كلمته، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية؛ فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالميًّا، مستعرضًا جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.



وأكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكينًا حقيقيًّا وجوهريًّا للمرأة المصرية؛ بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضًا جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية.



وتطرق رئيس البرلمان إلى تداعيات جائحة "كورونا" على المرأة، مشيرًا إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.



واستعرض جبالي الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية؛ مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، ضمانًا لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.



وأكد رئيس مجلس النواب أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كل الأصعدة والمستويات.