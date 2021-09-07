"التموين": صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر.. وطرح السلع بمنافذ المجمعات

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 30 % من مقررات شهر سبتمبر الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.



وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بث رسائل توعوية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز والمقررات التموينية، بأنَّه سيتم صرف الخبز بداية من 1 أكتوبر المقبل، من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط.