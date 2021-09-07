الإسكان: جارٍ تنفيذ أعمال الطرق وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى بمدينة العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق أسفلتية وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بطول حوالى ٥ كم، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق داخل وخارج المدن.

وفي ذات السياق، شدد عمران، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع القطار الكهربائى يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة.