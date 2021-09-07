قومي المرأة: مصر حققت تقدما في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا خلال الست سنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية .

جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني، الذي تنظمه منظمة المرأة العربية وجامعة أوساكا جوجاكون اليابانية ، بمشاركة 40 طالبا وطالبة خلال الفترة من 6 -21 سبتمبر الحالي.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم الذى يعد فرصة لتبادل الخبرات والثقافات في مجال تمكين النساء والفتيات.

واستعرضت جهود مصر في مجال تمكين المرأة، موضحة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في كافة المجالات، مستعرضه تشكيله وأهم البرامج والأنشطة والمشروعات التي يقدمها لتمكين المرأة .

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، وتضم اربعة محاور رئيسية ، واستعرضت ما تحقق من انجازات في جميع محاور الاستراتيجية.

كما أشارت الى القوانين والتشريعات التي تم اقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

واكدت ان مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى و يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة ، واُطلقت خطط الادخار المالي في القري.

و استعرضت جهود مصر خلال انتشار جائحة فيروس كورونا ، مؤكدة ان الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها أيضًا العمل على ملف الشمول المالي للمرأة.

وقالت إن المرأة المصرية رسخت اقدامها بقوة فى هذا المجال ، لافتة الى الانجازات الكبيرة التى تحققت للمرأة فى هذا الملف. واضافت أنه مؤخراً اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف الامر الذى يعد انتصارا كبيرا للمرأة.

يذكر أن برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني يتكون من محاضرات وحوارات تثقيفية تستهدف تزويد الطلاب من الطرفين بمعارف ومعلومات حول ثقافة وتاريخ كل من اليابان والعالم العربي وبخاصة فيما يخص قضايا المرأة وأوضاعها في كل من الثقافتين ، ويتكون البرنامج من محاضرات وحوارات تثقيفية تستهدف تزويد الطلاب من الطرفين بمعارف ومعلومات حول ثقافة وتاريخ كل من اليابان والعالم العربي، لاسيما فيما يخص قضايا المرأة وأوضاعها في كل من الثقافتين.​