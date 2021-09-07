الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والقاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري

الإسكندرية- أ ش أ:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري، التي يعود تاريخ إنشاءها لـ300 عام قبل الميلاد، حيث أسسها الإسكندر الأكبر.

واستمع الرئيس السيسي - خلال الجولة - إلى شرح مفصل عن تاريخ ميناء الإسكندرية وإنشائه في عهد الإسكندر الأكبر، وحتى أعمال التطوير الأخيرة التي شهدها الميناء.