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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والقاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري

11:57 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والقاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري

الرئيس السيسي في الاسكندرية

الإسكندرية- أ ش أ:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري، التي يعود تاريخ إنشاءها لـ300 عام قبل الميلاد، حيث أسسها الإسكندر الأكبر.

واستمع الرئيس السيسي - خلال الجولة - إلى شرح مفصل عن تاريخ ميناء الإسكندرية وإنشائه في عهد الإسكندر الأكبر، وحتى أعمال التطوير الأخيرة التي شهدها الميناء.

هذا المحتوى من

Asha
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