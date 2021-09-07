السيسي: "مفيش بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية تاني مصر"
كتب – محمود مصطفى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح بدخول أي بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية في مارس المقبل، مضيفا: "بقول للمستورد مش هغلبك معايا".
وأضاف خلال متابعته أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تسيير الإجراءات أمام المستوردين بكافة الأشكال، متابعا: "حجم العمل أما يكون مميكن كتير من المعاناة هتنتهي، مش هيبقى فيه فساد">
وتابع:" احنا عاملين ميكنة كاملة في منظومة الضرائب والجمارك، الهدف منها تسهيل العمل، وتحقيق قدر كامل من الشفافية في الأداء، بنعمل حاجة زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة بتعمله".
وأضاف:"مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة يبيعها للناس، تستخدمها لمدة أسبوع وتترمي، عاوز الناس في مصر تشتري وهي متطمنة".
وتابع:"دا نظام موجود في العالم، إجراء قد تجدوه صعب، لكن احنا بنعمل إجراءات الدول المتقدمة كلها بتعملها، علشان نسهل على الناس، علشان لو حاجة فيها مخاطر أو أي حاجة نقدر نظبطها".
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