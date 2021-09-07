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السيسي: "مفيش بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية تاني مصر"

11:55 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السيسي: "مفيش بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية تاني مصر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح بدخول أي بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية في مارس المقبل، مضيفا: "بقول للمستورد مش هغلبك معايا".

وأضاف خلال متابعته أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تسيير الإجراءات أمام المستوردين بكافة الأشكال، متابعا: "حجم العمل أما يكون مميكن كتير من المعاناة هتنتهي، مش هيبقى فيه فساد">

وتابع:" احنا عاملين ميكنة كاملة في منظومة الضرائب والجمارك، الهدف منها تسهيل العمل، وتحقيق قدر كامل من الشفافية في الأداء، بنعمل حاجة زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة بتعمله".

وأضاف:"مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة يبيعها للناس، تستخدمها لمدة أسبوع وتترمي، عاوز الناس في مصر تشتري وهي متطمنة".

وتابع:"دا نظام موجود في العالم، إجراء قد تجدوه صعب، لكن احنا بنعمل إجراءات الدول المتقدمة كلها بتعملها، علشان نسهل على الناس، علشان لو حاجة فيها مخاطر أو أي حاجة نقدر نظبطها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي بضائع مخالفة للمعايير الأوروبية ميناء الإسكندرية تطوير ميناء الإسكندرية

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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير والقاعة التاريخية لميناء الإسكندرية البحري

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