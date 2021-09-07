بدء العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بمحافظة القاهرة – صور

"آخر فرصة".. 3 أيام وينتهي الحجز في أول مشروعات إسكان بالتمويل العقاري

وزير الري: مصر حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة

كتب – محمود مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت صباح الثلاثاء، شركتي "ارتقاء" و"انفيروماستر" العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بمحافظة القاهرة، باستخدام بالمعدات والسيارات والمكانس الآلية والآلات الجديدة.

يأتي ذلك طبقاً للعقود الموقعة مع المحافظة للجمع السكني ونظافة الشوارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عمل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية .

ومن المقرر أن يتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معدات واستعدادات شركة "ارتقاء" للمخلفات، يعقبها مؤتمر صحفي للإعلان عن البدء فى العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات.