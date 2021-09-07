وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية

كتب- مصراوي:

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الدولة تهدف بتطوير ميناء الإسكندرية البحري إلى تحويل مصر الى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وقال الوزير ـ على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية التطوير في مرافقه اليوم الثلاثاء ـ نرحب بالرئيس السيسي في ميناء الاسكندرية، أقدم الموانئ المصرية، والذي سيصبح درة موانئ البحر المتوسط، اليوم سنتشرف بتفقد الرئيس السيسي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية على أرض الواقع وعرض ما يتم تنفيذه في موانئ الدخيلة والماكس والتي يتم الانتهاء منها في نهاية عام 2024 ليكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأضاف أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور "السخنة - الإسكندرية"، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في مدن (العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات).​