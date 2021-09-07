Masrawy logo white

السيسي: نتائج قرار 2005 بالحفاظ على الدين العام لم تكن مناسبة

10:42 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السيسي: نتائج قرار 2005 بالحفاظ على الدين العام لم تكن مناسبة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرارا اتخذ عام 2005، بالحفاظ على الدين العام للدولة، ولم تكن النتائج مناسبة في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل.

وأضاف السيسي، أثناء تفقد ميناء الإسكندرية: "عشان كده بقول أعمل أنا الميناء ولا حد تاني، الكلام ده ينطبق على القطار السريع، قولنا نجيب حد، لقينا الأرقام كبيرة، دخلنا إحنا".

وأوضح السيسي: أنا بتكلم على مسار بناء دولة حقيقية، فيه مسار مختلف عما كان، اللي كان مش وحش، لكن هناك مسار جديد.

وتابع السيسي: قد لا يشغل بال الناس ميناء زي دي أو طريق، لكن إحنا مع بعض مسئولين عن بلدنا لازم نعرف الكلام كويس، الميناء بتاع السخنة، ممكن نروح لسنة 2030.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الحفاظ على الدين العام القطار السريع

الخبر التالى:

وزير النقل: تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا