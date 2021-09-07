الأوقاف توجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن: دعم عظيم

​كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة والعاملين بها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بوضع المسابقة العالمية الـ 28 لحفظ للقرآن الكريم، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 11 – 15 ديسمبر المقبل.

وأكد قيادات وزارة الأوقاف، في بيان لهم، أن هذه الرعاية الكريمة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .