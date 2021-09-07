"آخر فرصة".. 3 أيام وينتهي الحجز في أول مشروعات إسكان بالتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وينتهى التقديم في الطرح الأول لمشروعات وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري ووفقًا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3%، ومدة سداد حتى 30 سنة.

وبدأ الحجز في مشروعات "سكن لكل المصريين 2" 15 أغسطس الماضي، ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 9 شبتمبر، حيث يشمل هذا الطرح 3 مشروعات (الإسكان الاجتماعي- الإسكان المتميز- الإسكان المتوسط)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg

أولا.. الأماكن:

شقق الإسكان المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة)، وتتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد فقط الموجودة في تلك المحافظات المطروح بها الشقق.

المساحات والأسعار:

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشعار بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

وتتواجد شقق الإسكان الاكثر تميزا في 3 محافظات:

مدينة بدر:

مقدم الحجز في مدينة بدر 55 ألف جنيه، ومساحة الوحدات 120 مترا، حيث سجلت سعر الوحدة بالدور الأرضي 700 ألف، والأخير 750 ألف والمتكرر 800 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 19 ألف و200 جنيه.

في مدينة الغردقة تعددت المساحات والأسعار، فوصل سعر الوحدة الـ103 متر في الدور الأرضي لـ480 ألف، والـ110 متر لـ530 ألف في الدور الأخير و580 ألف في الدور المتكرر، والوحدة الـ119 متر سجلت 625 ألف في الدور المتكرر و570 ألف في الدور الأخير، فيما وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وتراوحت الدفعات الربع سنوية من 10 إلى 14 ألف جنيه.

وتراوح القسط الشهري من 1417 جنيه إلى 1682 جنيه حسب مساحة الوحدة.

كما تتواجد في مدينة بور فؤاد وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وسجلت الوحدة 110 متر 900 ألف جنيه، والوحدة الـ116 950 ألف جنيه، كما تراوح مقدم الحجز من 22 إلى 23 ألف جنيه.

كما تراوح القسط الشهري الثابت لمدة 30 سنة بين 2509 إلى 2804 جنيه شهريًا.

أما شقق الإسكان الاجتماعي، تتواجد بمحافظات (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترا، فيما سجل القسط الشهري كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، وعن نظام الأقساط، يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

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