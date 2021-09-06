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​اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرات الرئيس السيسي للقضاء على الفقر "إعجاز"

11:11 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
​اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرات الرئيس السيسي للقضاء على الفقر "إعجاز"

الدكتور طلعت عبدالقوي

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد منذ توليه حكم البلاد أن الإنسان المصري من أهم أولياته واهتماماته، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" صورة لهذا الاهتمام.

وأضاف عبدالقوي، خلال لقائه لبرنامج "صباح الخير يامصر"، على فضائية "الأولى": "مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة، من المبادرات غير المسبوقة على مستوى العالم، متابعًا: "جميع المنظمات العالمية أشادت بها".

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" وغير المسبوقة عالمية استهدفت فحصًا طبيًا لجميع المصريين، ولم تتوقف عند الفحص بل تعدت لمستوى القضاء على فيروس "سي".

وأكمل: "فيروس سي من الفيروسات اللعينة والتي لم يكن لها علاج"، لافتًا إلى أن مبادرة "تطوير القرى الريفية" بمثابة إعجاز، وفي مدة قصيرة بالنسبة للخدمات غير الموجودة بالقرى.

طلعت عبدالقوي ?اتحاد الجمعيات الأهلية السيسي الفقر

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