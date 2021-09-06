​التمويل العقاري| ما هي الخطوات المتبقية للحصول على شقة في "سكن لكل المصريين"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهى التقديم في الطرح الأول لمشروعات وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري ووفقًا لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3%، ومدة سداد حتى 30 سنة، يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، حيث يشمل هذا الطرح 3 مشروعات (الإسكان الاجتماعي- الإسكان المتميز- الإسكان المتوسط).

ومنذ بداية التقديم وشراء كراسة الشروط حتى الاستلام والتواجد داخل الوحدة يمر الحاجز بالعديد من المراحل سواء للوحدات التي سيتم تسليمها فوري أو بعد 3 سنوات، نستعرضهم على النحو التالي:

الخطوة الأولى والتي تنتهي يوم 9 سبتمبر الجاري وهي شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبدأ من 10 آلاف حتى 15.5 ألف للإسكان الاجتماعي ولكن في الإسكان المتوسط وصل لـ55 الف جنيه.

وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتورني المخصص لذلك: (https://www.shmff.gov.eg/).

- الخطوة الثانية تأتي بعد انتهاء فترة التقديم وتتمثل في إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط، ومن قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

الخطوة الثالثة تبدأ بعد إعلان أسماء المستفيدين الشروط، وتنقسم إلى جزئين الاول للشقق التي سيتم تسليمها فوريا حيث يبدأ الاستعلام عن المتقدمين اما الشقق التي سييتم تسليمها بعد 3 سنوات يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرًا.

الخطوة الرابعة، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهى الاستعلام الميدانى عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

الخطوة الخامسة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد الأقساط الشهرية وامضاء العقود بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة.

الخطة السادسة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

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