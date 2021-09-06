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​بناء على دعوة نقيب المحامين.. مجلس النقابة يعقد اجتماعًا لبحث 5 ملفات

06:33 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
​بناء على دعوة نقيب المحامين.. مجلس النقابة يعقد اجتماعًا لبحث 5 ملفات

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

قال مجلس نقابة المحامين، في بيان له اليوم الإثنين، إنه سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

4 ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كل النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

رجائي عطية نقيب المحامين مجلس نقابة المحامين

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