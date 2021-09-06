"الصحفيين": استمرار تلقي طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 16 سبتمبر

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، بمجمع الخدمات بالدور الأول، والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2020.

وذكرت النقابة أن تفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، مشددةً على أنها لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.