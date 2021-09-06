تنسيق الأزهر 2021| المعاهد المتاحة في الرغبات للناجحين في الثانوية (بنين ـ بنات)

كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، باب تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022.

وقال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إنه تمت إضافة شعب التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة لرغبات القبول، خلال العام الجاري.

وأضاف فرج في تصريحات لمصراوي، أن شعبة التعليم الأساسي بكلية التربية بنين بالقاهرة، تضم شعب "الفيزياء والكيمياء والرياضيات وشعب أخرى"، وتم طرحها في رغبات القبول هذا العام، للمرة الأولى.

ولفت مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين سجلوا رغباتهم، بعد انتهاء التسجيل.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم سينخفض هذا العام بنسبة 3:2% عن العام الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن السبب في انخفاض نسبة التنسيق عن العام الماضي، يعود إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية منخفضة، مشيرا إلى أن كليات القمة ستطلب أعدادا مرتفعة من الطلاب للالتحاق بها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم فتح شعبة جديدة للمرة الأولى هذا العام بكلية التربية بنين بالقاهرة، وتضم 6 شعب هي "الفيزياء والكيمياء والرياضة"، وسيتم العمل على إضافتها في باقي كليات التربية، الأعوام المقبلة.

ولفت المصدر، إلى أنه بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، سيتم إعطاء الطلاب فرصة لتعديلها مرة أخرى، قبل غلق الباب لتسجيل الناجحين في الدور الأول.

ونوه المصدر، إلى أن يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية.

وينشر "مصراوي" المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية، وهي كما يلي:

المعاهد المخصصة للطالبات:

يوجد في جامعة الأزهر معهدين للتمريض مخصصين للحاصلات على الثانوية الأزهرية، وآخرين تابعين لكلية العلوم، ومعهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الإسلامية، وهم كما يلي:

المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط بمجموع 566 درجة، والمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، 580 درجة.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، وكان الحد الأدنى للالتحاق به في العام الدراسي 2019-2020 559 درجة.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، وبلغ الحد الأدنى للقبول به 521 درجة.

معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، وكان الحد الأدنى لدخوله 325 درجة، العام الماضي.

معهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية.

ــ المعاهد المتاحة للطلاب، ومدة الدراسة بها عامين فقط، وهي كما يلي:

معهد التحاليل البيولوجية علوم القاهرة:532 درجة، طبقا لتنسيق العام الماضي.

معهد إعداد قواعد البيانات علوم القاهرة: 346 درجة، طبقا لتنسيق العام الماضي.

معهد فني مختبرات علوم أسيوط: العام الماضي،325 درجة، طبقا لتنسيق العام الماضي.

معهد التحاليل البيولوجية علوم أسيوط: العام الماضي، 358 درجة، طبقا لتنسيق العام الماضي.

معهد إعداد قواعد البيانات علوم أسيوط: 325 درجة طبقا لتنسيق العام الماضي.