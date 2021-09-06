للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021.. بيج رامي يغادر القاهرة متوجها لفلوريدا (صور)

كتب- محمد عبيد:

غادر البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، صباح اليوم الاثنين، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS985 المتجهة إلى نيويورك للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 المقرر أن تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.

وأشار بيان لمصر للطيران، إلى أنه تم تقديم كافة تسهيلات السفر لمستر أولمبيا كونه من النماذج المشرفة لشباب مصر الواعد التي رفعت اسم مصر في واحدة من أهم البطولات الدولية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

من جانبه، أعرب بيج رامي عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جميع العاملين بمصر للطيران بمطار القاهرة وتقدم بالشكر والتقدير لمصر للطيران على رعايتها وقيامها بدور الناقل الرسمي له في جميع رحلاته الخارجية وهو ليس بجديد عليها دعم الرياضيين والمنتخبات والفرق المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية .

وحرص فريق من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بمصر للطيران على استقبال البطل العالمي، وإنهاء إجراءات سفره من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، كما قام طاقم الركب الطائر بالترحيب بالبطل العالمي على متن طائرة مصر للطيران متمنين له التوفيق.