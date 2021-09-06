محافظ القاهرة يتفقد مركز التطعيم ضد "كورونا" بمدرسة جمال عبدالناصر بالنزهة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات، بإدارة النزهة التعليمية؛ لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمي اللقاح وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة .

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، والتقى عددًا من الموجودين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم .

وأشار عبد العال إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر؛ لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمي البالغ عددهم ما يقارب 150 ألفًا، شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم .

وشدد عبد العال، خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من تطعيم كل العاملين قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وناشد المحافظ المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس؛ خصوصًا مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو الاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة.