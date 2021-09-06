جمارك مطار القاهرة تضبط أدوية خلايا جذعية وأنسجة البشرية بحوزة راكبة

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها .

وأضافت جمارك المطار، في بيان لها اليوم الاثنين، أن أحمد رفاعي، رئيس قسم الجمارك، اشتبه في راكبة مصرية أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على طائرة شركة النيل للطيران والقادمة من العين بالإمارات، وبتفتيش حقائبها عثر على لفائف بين طيات الملابس تحتوي على 135 من الأمبولات الخاصة بزراعة الخلايا الجذعية والأنسجة البشرية.

قرر محمد حميدة، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط.