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رئيس القطاع الديني بالأوقاف خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

11:21 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
رئيس القطاع الديني بالأوقاف خطيبًا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة والتي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وموضوعها : "قيمة الاحترام".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للدفع بشباب العلماء الذين تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي وبخاصة خطب الجمع والأعياد وبرنامج حديث الروح وبرنامج خاطرة دعوية وسائر البرامج الإعلامية وكتابة المقالات الصحفية ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.​

محمد مختار جمعة مسجد السيدة نفيسة رئيس القطاع الديني بالأوقاف هشام عبدالعزيز

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