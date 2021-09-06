غدا.. قطع المياه عن بعض شوارع المهندسين لمدة 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى جامع مصطفى محمود) وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 وذلك لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مللي بشارع جامعة الدول العربية والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبري الملك عبدالله في نهاية شارع جامعة الدول من شارع السودان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.