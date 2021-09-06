الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 181 ألف مواطن خلال شهر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 181 ألفا و505 مواطنين من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 30 ألفا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية حيث تم الكشف الطبي على 12 ألفا و236 مواطنا بمحافظة أسوان، و11 ألفا و377 مواطنا بأسيوط، و7 آلاف و386 مواطنا بالإسكندرية، و3 آلاف و184 مواطنا بالإسماعيلية، و2744 مواطنا بالأقصر، و1391 مواطنا بالبحر الأحمر، و12 ألفا و217 مواطنا بالبحيرة، و5 آلاف و489 مواطنا بالجيزة، و8 آلاف و298 مواطنا بالدقهلية، و974 مواطنا بالسويس، و8 آلاف و386 مواطنا بالشرقية، و6 آلاف و93 مواطنا بالغربية، و8 آلاف و878 مواطنا بالفيوم.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة أيضا لـ 15 ألفا و501 مواطن بالقاهرة، و10 آلاف و246 مواطنا بالقليوبية، و8 آلاف و800 مواطن بالمنوفية، و11 ألفا و598 مواطنا بالمنيا، و3 آلاف و822 مواطنا بالوادي الجديد، و8 آلاف و53 مواطنا ببني سويف، و1133 مواطنا بجنوب سيناء، و9 آلاف و48 مواطنا بدمياط، و8 آلاف و43 مواطنا بسوهاج، و4 آلاف و534 مواطنا بقنا، و9 آلاف و246 مواطنا بكفرالشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 2828 مواطنا بمطروح.

وأكدت حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.​