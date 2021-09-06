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"النتيجة انهاردة".. التعليم: اعرف المقبولين في مدارس "ستيم" بهذه الطريقة​

09:00 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
"النتيجة انهاردة".. التعليم: اعرف المقبولين في مدارس "ستيم" بهذه الطريقة​

أرشيفية

كتب– أسامة علي:

كشف محمد فاروق مدير وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، آلية معرفة نتيجة القبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وأعلن فاروق الموعد النهائي لإعلان نتيجة القبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، مؤكدًا أنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمدارس، غدًا الاثنين.

وقال فاروق، إنه سيتم إتاحة رابط إلكتروني على موقع الوزارة لمعرفة النتيجة، عبر إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، موضحًا أنه سيظهر للطالب المدرسة التي تم ترشيحه لها بناء على رغباته أُناء التقديم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أجرت اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 15 أغسطس وحتى و18 أغسطس الجاري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفرالشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

تعد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إحدى المدارس الراعية للموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات.

وبدأت تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في 2011، بمدرسة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة للبنين، تلتها مدرسة المتفوقات بالمعادي عام 2012.

العام الدراسي الجديد مدارس المتفوقين نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

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