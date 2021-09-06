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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 76 رحلة دولية لنقل 10 آلاف راكب

05:00 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 76 رحلة دولية لنقل 10 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 76 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها، بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، واشنطن، إربيل، لارنكا، الخرطوم، بغداد)، و18 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسي علم)، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

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