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عرض فرقة رضا فى احتفالات بورسعيد كامل العدد (صور)

12:01 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح المركز الثقافي.

وذلك في إطار فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت لافتة كامل العدد.

وأشادت عبد الدايم بمستوى الفرقة وأداء عارضوها وأكدت أن مشاركة فرقة رضا فى احتفالات عاصمة الثقافة المصرية يأتى ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبى فى مختلف ربوع الوطن ، مؤكدة أنها من علامات القوى الناعمة المصرية.

وأشارت إلى نجاحها على مدار اكثر من ٦٠ عاما فى صون أحد أشكال الموروث الثقافي .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا عن تاريخ فرقة رضا ونشأتها أعقبه مجموعة مختارة من أهم التابلوهات التى منحتها شهرتها وارتبطت بذكريات زمن الفن الجميل فى اذهان الكثيرين وتميزت بالتناغم الذهنى والحركى والملابس التقليدية كان منها الشمعدان ، الدحية ، غزل فى الريف ، الاقصر بلدنا ، الفلاحين ، الاسكندراني ، التنورة ، التحطيب ، الكرنبة ، النوبة وغيرها .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية فى احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

فرقة رضا بورسعيد ايناس عبد الدايم عادل الغضبان مسرح المركز الثقافي

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